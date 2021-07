Omicidio Ylenia Bonavera, la Nicotra sceglie il rito abbreviato. Si decide a settembre

Una vittima: la messinese Ylenia Bonavera: Un'imputata: la catanese Daniela Agata Nicotra. Un processo: in corso di svolgimento nel Tribunale del capoluogo etneo, città in cui la ventiseienne messinese ha trovato la morte in seguito a una lite in strada, lo scorso 10 dicembre. Un'accusa pesantissima: omicidio aggravato. Adesso, nel procedimento penale, fissata un'altra tappa: il 13 settembre prossimo, il giudice dovrà decidere sulla richiesta della 34enne di beneficiare del rito abbreviato. Rito speciale che prevede uno sconto di pena che suonerebbe come una sconfitta per i familiari della ragazza colpita da una coltellata, nel quartiere San Cristoforo, poi rivelatasi fatale. Ecco perché l'avvocato Vittoria Santoro, che difende la mamma di Ylenia, Anna Giorgio, è pronta a fare le barricate e presentare ricorso.

