Messina, nella sede dell’Atm... la stanza che guarda la città

Un occhio sulla città. È quello digitale che il Comune ha installato per poter controllare il traffico, i semafori, ma anche le zone calde di Messina per poter dare strumenti moderni alle forze dell'ordine per garantire sicurezza.

Ieri è stata inaugurata, in attesa del collaudo tecnico dei prossimi giorni, la control room del progetto del comune Meta 1.

Realizzata all'interno del palazzo dell'Atm dopo 5 anni di di attesa, è il terminale di una rete di collegamenti digitali che consentiranno su un solo grande monitor il controllo remoto di tutta una serie di dispositivi sparsi nei quattro angoli della città. La presentazione del progetto è avvenuta alla presenza del presidente di Atm Pippo Campagna e dei componenti del cda, degli assessori Salvatore Mondello e Francesco Caminiti e del Dirigente dei Servizi Tecnici ed Urbanistici Antonio Cardia che ha curato il progetto. Nel corso del test di verifica sono stati messi in funzione oltre 68 km di fibra ottica ridondata che copre la zona della città ricompresa tra i viali Gazzi e Annunziata.

