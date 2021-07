Messina, dalla Regione un altro stop all’edilizia

Il Comune chiede ufficialmente alla Regione di «sospendere la validità» del Pai, il Piano di assetto idrogeologico. Ossia la mappa delle zone a rischio in Sicilia, approvato con decreto il 26 aprile scorso e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 maggio. Una mappa che, nel caso di Messina, indica come “sito di attenzione”, e cioè sottoposto a precisi vincoli, l’80% del territorio. È questo il nuovo fronte di battaglia amministrativa, ma anche politica, tra Messina e Regione, che vede in campo anche gli ordini professionali. Nei giorni scorsi il sindaco Cateno De Luca e l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello hanno inviato una nota all’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro, chiedendo di fermare tutto, perché quel piano, sostiene Palazzo Zanca, va rivisto.

«Il vincolo – viene spiegato nella nota – costringe i proprietari a ottenere, prima della realizzazione dell’intervento, il rilascio di una specifica autorizzazione amministrativa, oltre al titolo abitativo edilizio, peraltro demandando tale attività all’Autorità di bacino, che è a carattere regionale, determinando un appesantimento burocratico». Per il Comune «la complessità e farraginosità degli studi richiesti, anche a detta degli ordini professionali, andrebbe rivista e magari diversificata per le varie situazioni».

