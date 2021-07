Il futuro del centro Nemo a Messina, la Regione rinvia la decisione sul progetto Irccs

La schizofrenica giornata di mercoledì ha segnato una linea di confine, nell’intrigo legato al centro clinico Nemo Sud. E la conferma si è avuta ieri, sia con le dichiarazioni rese da Ruggero Razza, che nel pomeriggio è stato a Messina, sia con un passaggio che si sarebbe dovuto consumare nella Giunta regionale e che, invece, è stato messo in stand-by.

«I pazienti – ha detto Razza – non devono pagare inefficienze burocratiche o illegittimità. Sto continuando a interloquire con tutti i soggetti istituzionali, ma il servizio va ricondotto nell’ambito delle regole. Non è sbagliato affermare che tutto debba avvenire dentro una cornice di regole, che non rendano illegittime le procedure. Procedure che non possono che essere di evidenza pubblica».

Anche qui, “ricondurre” nell’ambito delle regole significa che in precedenza l’ambito era diverso. Eppure, nel settembre 2019, i quattro esperti incaricati dalla Regione ad eseguire una «verifica documentale» dei rapporti tra Policlinico e Nemo Sud – dopo i dubbi sollevati da un’interrogazione parlamentare del M5S e da un esposto in Procura del prof. Roberto Dattola (ordinario di Medicina fisica riabilitativa dello stesso Policlinico) – conclusero, come si evince dalla relazione di cui siamo venuti in possesso, che «l’assessorato (alla Salute, ndc) non solo era a conoscenza dell’esistenza del progetto, ma ne ha condiviso i contenuti».

Razza non ha fatto cenno, ieri, ad un passaggio che si sarebbe dovuto consumare durante la riunione della Giunta Musumeci di ieri e che, invece, è saltato. All’ordine del giorno era prevista, infatti, la presa d’atto (“apprezzamento” è il termine tecnico) della «Sperimentazione gestionale presso l’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina», ai sensi di un decreto legislativo, il 502 del 1992, che autorizza convenzioni triennali tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati. L’Irccs ha già tutto pronto: si prevedono 23 posti letto per malattie rare neuromuscolari, attraverso, appunto, un eventuale partenariato con Nemo Sud. Ma questo punto, alla fine, è stato rinviato a martedì prossimo.

