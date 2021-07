Ex caserma "Gasparro" a Messina. Gioveni e Cacciotto insistono: "Risorsa per la città"

"È quasi trascorso un anno da quando l'ex caserma Gasparro di Bisconte non è più un hot spot, ma nonostante le promesse del sindaco di avviare un percorso di riconversione, ancora tutto tace”.

Si esprimono così i consiglieri di Fratelli d'Italia Libero Gioveni (Consiglio Comunale) e Alessandro Cacciotto (Terza Circoscrizione) dopo aver chiesto in più occasioni la possibilità di recuperare questo vasto e prezioso spazio che gli stessi consiglieri intendono restituire alla città.

"Il sindaco De Luca - ricordano Gioveni e Cacciotto - durante i suoi sit-in tenuti davanti all'ingresso dell'area militare, aveva annunciato di volersi impegnare affinché l'ex caserma entrasse nella disponibilità diretta del Comune di Messina e dunque concessa dal Ministero della Difesa, convertendola per finalità culturali, ricreative, sportive e sociali. Si tratterebbe della visione futura che da sempre abbiamo avuto dell'ex caserma: realizzare un polo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, del tempo libero con aree a verde che possa servire ai residenti della grande vallata di Camaro e in generale a tutta la città. Basta guardare Bari - proseguono i due consiglieri - che si è resa protagonista della riconversione e valorizzazione dell'ex caserma Rossana, trasformata in un polo sportivo, sociale e culturale. L’unica cosa che non va fatta, quindi - insistono gli esponenti di FdI - è lasciare desolatamente marcire una struttura che può rappresentare indubbiamente una risorsa per l’intera città. L’auspicio, quindi - concludono Gioveni e Cacciotto - è che quanto prima questa Amministrazione, mantenendo l'impegno assunto in quei 'giorni di fuoco', possa far conoscere alla città strategie e programmi per l’acquisizione dell’immobile e per la sua definitiva valorizzazione".

© Riproduzione riservata