Si riapre a Reggio Calabria il processo d'appello Gotha 3 per Rosario Pio Cattafi

Non è finita. Si riapre il processo d’appello Gotha 3 a Reggio Calabria per Rosario Pio Cattafi, che è andato inspiegabilmente “in sonno” per alcuni anni dopo il rinvio della Cassazione e adesso sembra giunto ad una svolta. Un processo che serve a definire un passaggio cruciale: se sull’avvocato barcellonese c’è il sigillo mafioso quantomeno fino ad un determinato momento storico, cioé fino al 2000.

La Corte d’appello reggina ha deciso infatti di riaprire il dibattimento “… ritenuta l’assoluta necessità, sulla scorta di quanto prodotto e richiesto dalla parte civile, di escutere il collaboratore di giustizia D’Amico Carmelo al fine di una corretta ricostruzione dei fatti”. Cosa che sarà fatta il 22 settembre prossimo. Era stato l’avvocato di parte civile Fabio Repici, nelle scorse udienze, a chiedere che venisse ascoltato l’ex boss barcellonese di primo piano, e oggi pentito, Carmelo D’Amico. Che su Cattafi, a suo tempo, ha raccontato parecchie cose.

