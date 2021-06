Messina, posticipata ancora la trattazione della delibera sulla Tari

Nuovo posticipo della trattazione della delibera sulla Tari 2021. Il Consiglio comunale, dopo una lunghissima fase di definizione delle procedure, ha deciso di posticipare alle 19 di oggi la trattazione della delicata proposta da parte dell'Amministrazione.

La richiesta di posticipare l’argomento è arrivata dal consigliere Massimo Rizzo, giustificata dal fatto che il Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio dovrebbe a sua volta spostare al 31 luglio il termine ultimo per l’approvazione della Tari che è fissato proprio al 30 giugno. In ogni caso il fronte del sì appare particolarmente risicato, come dimostrano i soli quattro voti contrari alla mozione di Rizzo.

A pesare è certamente l’impennata del 9% medio dei costi della Tari a fronte di un aumento di oltre 6 milioni del piano economico presentato da Messina Servizi. Sono pochi i consiglieri pronti ad avallare una crescita così sensibile di uno dei tributi che più Pesano sui cittadini.

