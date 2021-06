Sterilizzazione dei gatti a Messina, l'Ordine dei veterinari: "200 euro prezzo congruo"

"La situazione dei gatti randagi a Messina risulta deplorevole e senza dubbio meritevole di attenzione da parte dell'Ordine dei medici veterinari di Messina, il quale, come sempre, si rende disponibile ad accogliere e rilanciare qualsiasi proposta volta alla tutela degli animali sul proprio territorio. Tuttavia, come spesso accade, la narrazione di tali fatti in una circostanza in cui i volontari dovrebbero “far squadra” con i medici veterinari, si trasforma inspiegabilmente in una occasione per attacchi mediatici nei confronti della nostra professione, attacchi che non possiamo più tollerare". A intervenire è il presidente dell'Ordine dei medici veterinari Nicola Maria Barbera, dopo l'articolo pubblicato dal nostro giornale, nel quale venivano riportate correttamente le testimonianze di alcuni volontari impegnati su un fronte di “guerra”, quello dove veri e propri criminali uccidono senza alcuna ragione i gatti randagi in molti quartieri della città.

L'Ordine dei medici veterinari si è sentito sotto accusa e parla di «mera ignoranza di chi, seppur spinto dai più nobili sentimenti, reputa la professione medico veterinaria un semplice hobby, una missione da coltivare nei ritagli di tempo, senza considerare minimamente le competenze consolidate in anni di studi e perfezionamento costate tempo, sacrifici, soldi ed energie». Il medico veterinario - insiste il presidente - è «un professionista, di cui va compresa a fondo l'importanza nella gestione delle emergenze sanitarie dei nostri animali, e che una valutazione esclusivamente in base al prezzo della sua prestazione piuttosto che alla sua professionalità appare esasperatamente offensiva e fuor di luogo».

Barbera contesta il prezzo citato nell'articolo della Gazzetta, e lo definisce «assolutamente congruo al tipo di prestazione a cui si riferisce. Solo per dovere di cronaca e perché sembra necessario, ricordiamo che la legge Bersani ha abolito i tariffari professionali e che dunque i prezzi delle prestazioni vanno formulati in base a parametri discrezionali del professionista; anche se, per quanto riguarda la nostra professione, in caso di dissenso e quindi anche di giudizio, fa fede il tariffario per le liquidazioni utilizzato dai tribunali, dove appunto un intervento di sterilizzazione con i suoi annessi e connessi è valutato a una cifra anche superiore ai duecento euro. Sostenere che gli anziani vengano “truffati” dai medici veterinari sulla base delle tariffe applicate per la sterilizzazione dei gatti, si risolve in una denigrazione della nostra professione in modo arbitrario. Fornire cure ad un animale, che sia randagio o padronale, di fatto, comporta per una struttura privata dei costi correlabili e direttamente proporzionali alla qualità della prestazione offerta: l'impiego di adeguati protocolli anestesiologici, di una corretta terapia del dolore, della necessaria sterilità del campo operatorio, la gestione stessa del post operatorio e, non ultima, la formazione del chirurgo in nome delle ormai note “buone pratiche veterinarie” che spiegano perché i prezzi al ribasso possono avere un senso se si tratta di detersivi o insalate ma non se in gioco vi è la salute di essere senzienti».

© Riproduzione riservata