Messina, la presidente Moleti: «Devono darci più giudici»

Presidente del Tribunale Marina Moleti, partiamo da un caso eclatante di cui ci siamo occupati più volte negli ultimi mesi, adesso arrivato anche in Parlamento, quello della famiglia Carità. Stiamo parlando di fatti accaduti nel ’98 e non c’è ancora una pronuncia in sede civile?

Non posso che convenire sulla critica situazione della giustizia civile nella nostra città, e sulla assoluta necessità di incrementare gli sforzi per ridurre la - decisamente ancora eccessiva - durata delle cause, e non solo di quelle originate da fatti di simile rilievo mediatico: una risposta in tempi ragionevoli alla domanda di giustizia in campo civile è precondizione necessaria perché il cittadino conservi la fiducia nello Stato. Per istruire, studiare attentamente e decidere una causa e per redigere - entro i termini di legge - una adeguata motivazione, occorre un tempo minimo incomprimibile, ed è evidente che la durata dei procedimenti è condizionata dal rapporto tra il numero delle cause ed il numero dei magistrati addetti a trattarle, e che finché ogni giudice civile di questo Tribunale avrà ruoli di oltre 900 procedimenti, i tempi di definizione saranno inevitabilmente “irragionevoli”.

Qualcuno ha evocato uno scenario da “terzo mondo” per l’amministrazione della giustizia nel nostro Tribunale?

È suggestivo quanto ingeneroso evocare “uno scenario da terzo mondo e sicuramente non da paese civile”, quando sono rimaste sempre inascoltate le motivate richieste di incremento di organico, quando sono state lasciate scoperte per anni la presidenza del Tribunale e le presidenze delle sezioni penali, quando per 18 mesi un magistrato del settore civile è stato applicato - contro i pareri negativi del presidente di questo Tribunale e del presidente della Corte - al Tribunale di Reggio, e, soprattutto, quando i ritardi per cui periodicamente ci si scandalizza dipendono non da scarsa produttività o inefficiente organizzazione dei magistrati messinesi, ma da oggettive carenze di organico.

