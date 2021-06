Le tartarughe marine hanno un loro pronto soccorso: nuovo progetto a Filicudi

Inaugurato a Filicudi il pronto soccorso per tartarughe marine. Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra E.ON, uno degli operatori energetici italiani, e Filicudi Wildlife Conservation, associazione no profit, impegnata, da tempo, nello studio e conservazione delle risorse marine delle Eolie.

La sede operativa è situata in località Pecorini Mare, a circa 40 metri dal mare, così da rendere agevole il trasporto delle tartarughe marine e le attività di ricerca e di educazione ambientale dell’associazione. Il ruolo del centro non è solo quello di monitorare lo stato delle tartarughe marine a mare e favorire il recupero degli esemplari in difficoltà, ma anche quello di promuovere il turismo naturalistico e l’educazione ambientale attraverso una serie di iniziative e un programma integrato di azioni concrete sul territorio, proprio per la cura e la salvaguardia delle tartarughe marine.

Il Pronto soccorso di Filicudi è coordinato e presieduto dalla biologa Monica Blasi.

