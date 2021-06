Rischio chiusura Centro NeMo Sud: annullato il tavolo tecnico di oggi pomeriggio

Gli assessori comunali, Dafne Musolino e Alessandra Calafiore, rendono noto che il tavolo tecnico convocato per oggi pomeriggio a Palazzo Zanca, per affrontare le problematiche relative al rischio chiusura del Centro Ne.Mo Sud è stato annullato.

"L’annullamento – scrivono in una nota i due assessori – fa seguito alla comunicazione diffusa nella serata di ieri, domenica 27, dalla Fondazione Aurora nella quale è stata espressa la volontà di non partecipare al tavolo tecnico, che era stato convocato per esaminare la vicenda del Centro Ne.Mo Sud operante presso il Policlinico Universitario di Messina".

