Prolungamento della pista ciclabile a Messina. Gioveni: "Variare la progettazione"

Stamani la Commissione lavori pubblici, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, ha ospitato il Rup del progetto relativo al prolungamento dell'attuale pista ciclabile presente nel litorale nord, il geom. Salvatore Grillo del Dipartimento servizi tecnici.

"Il progetto - spiega Gioveni - è stato finanziato per un importo di 900.000 euro con i fondi dell'Agenda Urbana e prevede sia la modifica dell'attuale tratto di via Consolare Pompea attualmente franato in corrispondenza dei campetti rendendolo rettilineo fino a Grotte per una lunghezza di 260 mt., sia il prolungamento nel tratto di contrada Principe, con occupazione della sede stradale in larghezza di 1,50 mt. e per una lunghezza di 290 mt.

Durante il dibattito - prosegue il Presidente - la Commissione ha preso atto delle difficoltà manifestate anche per iscritto dai commercianti e residenti del tratto oggetto dell'intervento, per cui pur ridiscutendo del progetto (la cui fase esecutiva ancora è in corso di ultimazione) il prossimo 19 luglio alla presenza dell'assessore Mondello (oggi assente giustificato), intende dare un indirizzo diverso.

La Commissione, infatti - conclude Gioveni - pur essendo favorevole al prolungamento della pista, invita l’Amministrazione nel variare la progettazione, interloquendo con il Demanio marittimo, disegnando il nuovo percorso lungo il litorale costiero e non, come attualmente previsto, sulla sede sede stradale".

