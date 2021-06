Caldo, allerta arancione a Reggio e Messina: picchi dai 37 ai 39 gradi

Non accenna a placarsi il «grande caldo» che ha investito l’Italia. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore gestito dal ministero della Salute domani, martedì 29 giugno, è prevista allerta «rossa» (livello 3) a Campobasso e «arancione» (livello 2) in altre tredici città: Ancona, Bari. Bologna, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Trieste.

Mercoledì 30 giugno le città da bollino «rosso» diventano tre (a Campobasso si aggiungono Ancona e Catania) mentre quelle da bollino «arancione» scendono a quattro: Bari, Messina, Pescara e Reggio Calabria. Il livello 2 indica «condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili», il livello 3 «condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche».

A livello di temperature percepite, domani sono attesi picchi di 38 gradi a Reggio Calabria, 37 a Catania, Messina e Palermo, 36 ad Ancona e Latina, 35 a Bari, Bologna, Frosinone, Pescara, Roma e Trieste. Mercoledì picchi di 39 gradi percepiti a Reggio Calabria, 38 a Catania, 37 a Messina, 35 a Bari, Palermo e Pescara.

