Venetico, fogna in spiaggia: disagi ed intervento celere

Un improvviso guasto alla rete fognaria ha provocato ieri mattina lo sversamento di liquami sulla spiaggia e in mare a Venetico, nel tratto in cui si trova la vasca di raccolta. L'episodio è stato segnalato da alcuni bagnanti. Relax quindi interrotto che ha obbligato i presenti ad allontanarsi subito, per evitare contatti e rischi. Fino a qualche minuto prima dell'arrivo dello sgradevole "fiume" di fogna, l'acqua era cristallina, così come registrato nell'arco di queste ultime settimane. Il problema, di natura manutentiva, sarebbe stato causato dall'otturazione di una condotta, che è stata prontamente ripristinata. Come hanno fatto sapere l'assessore Salvatore Mezzatesta e il tecnico comunale Fabio Marino i controlli al sistema di depurazione sono periodici, e purtroppo quel che si è verificato ieri non era prevedibile.

