Milazzo, il regalo più bello per il piccolo Luca: finalmente il farmaco della speranza

La notizia che tutti attendevamo è arrivata. Venerdì pomeriggio Luca, il piccolo milazzese affetto da Sma 1, ha ricevuto il farmaco che potrà essere decisivo per cambiare la qualità della sua vita. Nel reparto di terapia infantile neonatale del Policlinico gli è stato somministrato lo Zolgensma, il cui uso è stato autorizzato dall’Agenzia italiana del farmaco dopo una lunga serie di appelli. Luca, in base al peso non rientrava nella tipologia di pazienti per i quali l’Aifa aveva automaticamente autorizzato la somministrazione, ma grazie alla legge regionale del 21 aprile scorso è stato possibile dare alla famiglia di Luca questa gioia. Il Policlinico di Messina è il Centro unico individuato in Sicilia per la somministrazione di questo farmaco e l’Uoc di Neurologia e Malattie Neuromuscolari nei giorni scorsi ha trasmesso la richiesta per la somministrazione al bimbo.

Mai poteva esserci miglior regalo di compleanno (visto che proprio venerdì il bimbo ha festeggiato sei anni), quasi un segno del destino pronto a svoltare dopo le difficoltà che hanno caratterizzato il piccolo e i loro straordinari genitori, Peppe e Melissa che stanno dedicato la loro vita al figlio affetto dalla nascita da atrofia muscolare spinale di tipo1 (SMA1), una malattia genetica potenzialmente fatale che porta ad un progressivo indebolimento dei muscoli e che a lungo andare compromette la respirazione, la deglutizione e l’uso degli arti inferiori.

