Messina: compleanni a Cristo Re, tornano botti e lanci

Torna l'incubo dei compleanni a Cristo Re. Gli abitanti della zona dopo il periodo di lockdown “pesante”, sono tornati ad essere invitati inconsapevoli delle feste organizzate nella terrazza più bella della città. A pochi metri dalle loro abitazioni quotidianamente, ogni mezzanotte vengono esplosi fuochi d'artificio e purtroppo lanciate anche bottiglie giù dal dirupo. I consiglieri Giovanni Scavello del Gruppo Lega e Giovanni Caruso del Gruppo Bramanti Sindaco sono tornati sull'argomento dopo averlo già affrontato a ottobre. Con una interrogazione al sindaco e all'assessore alla Sicurezza Urbana denunciano l’incivile e barbara usanza. «Abbiamo provveduto a sollecitare un rapido intervento volto ad alleviare i danni comportati dai comportamenti denunciati agli abitanti della zona. E’ noto infatti che, al di sotto del belvedere, insistono numerose residenze private, cui si accede dalle sottostanti Vie Santa Eustochia e Roccaguelfonia, che vengono fatte oggetto dei lanci delle bottiglie vuote utilizzate per i festeggiamenti, nonché dei più disparati oggetti che capitano a tiro dei festeggianti, in un’occasione, financo una transenna per la segnaletica stradale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata