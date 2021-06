Spazzamento a Messina... Uno spezzatino per i privati. La città sporca tra le polemiche

Messina Servizi si prepara uno spezzatino da dare ai privati: dopo il verde tocca allo spazzamento. FpCgil e Uiltrasporti sul piede di guerra pretendono chiarezza sul futuro dell'azienda pubblica: il 30 giugno Sciopero Nazionale Generale del comparto igiene ambientale contro le modifiche al codice degli appalti.

"Ormai è chiaro, pezzo dopo pezzo a Messina Servizi - scrivono i rappresentanti di Cgil e Uil - si finge di internalizzare servizi per poi darli in appalto ai privati - dichiarano Francesco Fucile e Michele Barresi - è accaduto pochi mesi fa con la modifica del contratto di servizio che doveva assegnare in house alla società partecipata la cura del verde cittadino , per poi scoprire che la stessa azienda lo appaltava a privati per oltre 1 milione e mezzo di euro per 12 mesi. Anche oggi Messinaservizi pare si appresti ad operare come ente appaltante ed esternalizzare anche il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, attività che è stata sempre di specifica competenza dell'azienda pubblica".

Rifiuti tra le vie della città: a Messina le solite brutte abitudini Largo Seggiola Via Catania Via Noviziato Via Noviziato Via Noviziato Via Noviziato

L'avviso di preinformazione pubblicato sul sito della società MSBC preannuncia la pubblicazione del bando e l'avvio delle procedure di aggiudicazione per il 25 luglio 2021. Un appalto del valore stimato di 20 milioni di euro per la durata di 24 mesi rinnovabili per ulteriori 24.

"Una iniziativa inattesa e unilaterale di estrema gravità - commentano Fucile e Barresi - perché se così si intendesse procedere si darebbe ai privati un segmento da sempre svolto dalle maestranze della società pubblica e per il quale ai sindacati, poche settimane or sono , era stato persino prospettato un necessario rilancio aziendale annunciando circa 90 nuove assunzioni in MSBC. Il cliché sembra ormai quello di spacchettare le attività e procedere con l'esternalizzazione sempre di maggiori servizi senza alcuna programmazione, testimoniata dalla mancanza di una pianta organica aggiornata , ormai ferma al 2019 inadeguata e mai realmente applicata, e su cui da tempo le organizzazioni sindacali reclamano un confronto . Ci chiediamo quale sia il disegno di azienda pubblica che si sta realizzando - continuano i sindacati - visto che si opera in perenne emergenza con soldi pubblici di cui si dovrebbe rendere conto alla città e pertanto chiediamo la sospensione di ogni azione unilaterale intrapresa dal management di MSBC , nelle more di un dovuto confronto con le organizzazioni sindacali così come previsto dalle norme contrattuali .

In questo contesto cittadino - concludono Fp Cgil e Uiltrasporti - giorno 30 giugno si incastona lo sciopero nazionale unitario del comparto igiene ambientale per garantire i servizi pubblici e ridurre la frammentazione degli appalti che nel settore mette a rischio migliaia di posti di lavoro. mLa modifica del “codice degli appalti” secondo gli intenti del legislatore obbligherà le aziende concessionarie ad esternalizzare l’80% di tutte le loro attività , operazione che Cgil Cisl e Uil intendono bloccare per salvaguardare la natura pubblica dei servizi essenziali e migliaia di posti di lavoro".

Anche il movimento civico Cambiamo Messina dal Basso denuncia il rischio dell’esternalizzazione del servizio di spazzamento, nonostante la Tari molto alta. “Dalla consultazione del sito di Messinaservizi Bene Comune, – esordiscono gli attivisti – nella sezione ‘Bandi e gare’, si legge sotto la voce ‘Avvisi di preinformazione’ la seguente dicitura ‘Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato nel Comune di Messina – durata 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi’. Nei dettagli si legge che il 4 luglio verrebbe pubblicato il relativo bando per un valore di 20 milioni di euro. Alla luce di quanto sopra il Movimento chiede di sapere: 1) se il suddetto preavviso prelude, come sembra, all’esternalizzazione del servizio di spazzamento; 2) se tale eventuale decisione non sia in contrasto con il contratto di servizio stipulato dal comune di Messina con la Msbc in data 29 luglio 2017; 3) se tale decisione, che si aggiunge ai numerosi affidamenti esterni in servizi che rappresentano la mission aziendale (raccolta rifiuti, diserbo, manutenzione del verde, disinfestazione), non pregiudichi il mantenimento della gestione pubblica di Msbc, in contrasto con i provvedimenti assunti sia dalla giunta che dal consiglio comunale; 4) se non siano a rischio i lavoratori di Msbc che espletano il servizio di spazzamento; 5) chi, dove, quando e perchè ha assunto tale provvedimento di esternalizzazione del servizio di spazzamento. In attesa di urgente risposta e riservandoci di assumere tutte le iniziative politiche e legali qualora si avessero conferme della esternalizzazione del servizio di spazzamento”.

