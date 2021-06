Santa Teresa di Riva, una stagione estiva all’insegna della Bandiera blu

È pronta a partire la quinta stagione Bandiera blu a Santa Teresa, dove il lungomare ha ottenuto anche quest’anno il riconoscimento dalla Fee (Foundation for environmental education), organizzazione non governativa e no-profit con sede in Danimarca, destinato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, con l’obiettivo di diffondere le buone pratiche per la sostenibilità ambientale. Le bandiere sventoleranno da mercoledì all’ingresso del paese, sul Municipio e sotto il Boccavento, opera al centro del lungomare, e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Danilo Lo Giudice si è attivata nelle ultime settimane per attrezzare la spiaggia in modo da offrire a turisti e vacanzieri una serie di servizi per i due mesi estivi, che costeranno complessivamente circa 180.000 euro.

