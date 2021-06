Da Salina a Lipari con una gamba sola. "Nuoto contro tutti i diritti violati dei disabili"

Da Santa Maria Salina a Lipari a nuoto con una sola gamba in 3 ore e 15 minuti per promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche. La straordinaria impresa è stata portata a termine da Salvatore Cimmino, 56 anni che dall'età di 15 si trova con una gamba amputata per via di un osteosarcoma. E' una vera e propria battaglia di sensibilizzazione quella portata avanti da Cimmino: da tempo ormai è protagonista di una vera e propria "marcia" per l'inclusione. "Nuoto per dare voce a 5 milioni di persone con disabilità" è il suo slogan: ha percorso e percorrerà 400 chilometri a nuoto toccando tutte le regioni d'Italia contro tutti i diritti violati.

