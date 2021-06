Pace del Mela, in dirittura d’arrivo i lavori del pontile di Giammoro

In dirittura d’arrivo il completamento del pontile di Giammoro, a Pace del Mela, l’Autorità portuale ha anche avviato la procedura di evidenza pubblica per l’individuazione dell’impresa che gestirà l’infrastruttura. Una decisa accelerazione sia da parte dell’apparato burocratico dell’Adsp, sia della ditta Giammoro, decisa accelerazione da parte della ditta Ricciardello di Brolo che intende completare i lavori subito dopo l’estate. Dopo la posa dell’ultimo palo a mare dell’infrastruttura, si stanno definendo gli ultimi adempimenti e quindi se le previsioni emerse dopo l’ultimo sopralluogo saranno confermate, entro il mese di settembre il nuovo pontile sarà fruibile e potrà rappresentare un’importante opera al servizio del territorio. Un volano per il rilancio della zona industriale, da tempo in forte sofferenza ma anche dell’intera provincia, come sottolineano il segretario generale della Uil Messina Ivan Tripodi e il segretario della Uilm (metalmeccanici) Pasqualino Rizzo.

