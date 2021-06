Misero a soqquadro un locale di Capo d’Orlando, identificati i giovani autori

Gli agenti del commissariato di Polizia di via Piave hanno identificato e indagato per violenza urbana i giovani che il 12 giugno scorso misero a soqquadro lo spazio esterno di un locale. Così ai tre provvedimenti, emessi dal questore nei confronti di un ventenne e di due minorenni la scorsa settimana, sono seguiti ulteriori due provvedimenti dello stesso tipo nei confronti di un diciannovenne e di un altro ventenne protagonisti dei gravi disordini ed atti di violenza tenutisi nei pressi della villa comunale. A confermare le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblica ci sono state anche le dichiarazioni rese dalle vittime. Il ventenne e il diciannovenne non potranno accedere a tre locali pubblici del centro palatino e non potranno stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi nonché della villa comunale rispettivamente per due anni il primo e 15 mesi il secondo. Risultano indagati penalmente anche per i reati di rissa, danneggiamento e lesioni.

© Riproduzione riservata