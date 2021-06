Messina: pronti altri 19 milioni per il tram. Un tesoro per allungargli la vita

Pioggia di finanziamenti per l’Atm che potrà dare nuova vita alla linea del tram. Dopo aver maturato l’opinione che salvare il cityway fosse più utile e conveniente che eliminarlo, l’Amministrazione si è concentrata sulla ricerca di fondi per ringiovanire un servizio, molto usato ma anche parecchio migliorabile sotto molti punti di vista.

L’ultimo contributo è quello arrivato in questi giorni dal Ministero delle Infrastrutture ed ammonta a 19 milioni di euro. Sono soldi destinati a migliorare o implementare la funzionalità del trasporto rapido di massa delle grandi città.

«Un lavoro intenso svolto silenziosamente in questi anni che ha portato ad uno straordinario risultato che rivoluzionerà la tranvia messinese in termini di comfort, affidabilità, sicurezza ed efficienza – ha commentato il presidente di Atm Giuseppe Campagna – . Il nuovo finanziamento si aggiunge ai già 25 milioni per la riqualificazione e la riduzione dell’impatto urbano della tranvia, ai 4,45 milioni per il miglioramento della infrastruttura, ai 6,79 milioni per il revamping delle vetture tranviarie ed agli ulteriori 900.000 euro di finanziamento a valere su Agenda Urbana per l’infomobilità del servizio tranviario e l’attivazione della priorità semaforica.

