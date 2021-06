Tram a Messina. Il presidente di Atm, Campagna: "In arrivo oltre 19 milioni di euro"

Il presidente di Atm S.p.A. Giuseppe Campagna comunica l’arrivo di oltre 19 milioni di euro da investire sulla manutenzione della tranvia. Un lavoro intenso svolto silenziosamente in questi anni che ha portato a uno straordinario risultato che rivoluzionerà la tranvia messinese in termini di confort, affidabilità, sicurezza ed efficienza.

Il nuovo finanziamento si aggiunge ai già 25 milioni per la riqualificazione e la riduzione dell’impatto urbano della tranvia, ai 4,45 milioni per il miglioramento della infrastruttura, ai 6,79 milioni per il revamping delle vetture tranviarie ed agli ulteriori 900.000 euro di finanziamento a valere su Agenda Urbana per l’infomobilità del servizio tranviario e l’attivazione della priorità semaforica.

Un totale di oltre 57 milioni di euro che l’Amministrazione De Luca ha avuto la capacità di mettere a sistema al fine di modernizzare l’infrastruttura cittadina, che da elemento di penalizzazione del tessuto urbano e della vivibilità cittadina si trasformerà in punto di forza del trasporto pubblico locale. “Tutto questo – dichiara il presidente Campagna – è stato possibile grazie alla forza ed al coraggio di criticare ciò che sembrava intoccabile, di scommettere sulla capacità di cambiare la città e renderla un modello positivo, nonché di pensare che anche Messina possa tornare ad essere bella, produttiva e protagonista”.

