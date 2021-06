Messina, interventi straordinari al “Piemonte”: bloccati i ricoveri in Rianimazione

Le direzioni dell'Irccs comunicano che, in concomitanza degli interventi straordinari inderogabili ed improcrastinabili di manutenzione degli impianti aeraulico e di climatizzazione del presidio ospedaliero Piemonte, con in quali è incompatibile il mantenimento delle attività assistenziali presso il Reparto di Rianimazione e nel Blocco Operatorio, vengono sospese per giorni 13 le attività nelle sopra evidenziate Unità Operative, al fine di porre in essere in piena sicurezza gli interventi tecnici necessari che sono stati programmati con inizio sabato 26. Alla luce della sospensione di cui sopra vengono bloccati, già a decorrere dalla data odierna, i ricoveri in Rianimazione, con contestuale trasferimento dei pazienti attualmente ricoverati presso il reparto di Rianimazione negli altri nosocomi della città. Nello scusarsi per il temporaneo disagio, si precisa che tali interventi rivestono carattere urgente ed improcrastinabile e so o finalizzati a migliorare gli impianti della struttura con consequenziale a giare confort per i pazienti ricoverati, gli utenti e gli operatori sanitari.

