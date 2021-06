Messina, il Consiglio comunale chiama in causa De Luca e Musumeci per salvare il Nemo Sud

Il consiglio comunale di Messina, nel corso della seduta di stamattina, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, proposto dal presidente Claudio Cardile, con il quale si chiede di trovare una soluzione per scongiurare la chiusura del Centro Nemo Sud.

Con il documento, in particolare, si impegna il sindaco Cateno De Luca “a porre in essere ogni azione utile volta a scongiurare la paventata chiusura” del centro clinico e si invita il presidente della Regione, Nello Musumeci, “ad onorare il proprio impegno politico e a sollecitare l’assessore regionale alla Sanità a trovare in tempi brevi una soluzione che eviti la chiusura e garantisca la continuità assistenziale sanitaria finora fornita, oltre a salvaguardare il personale sanitario impiegato nella struttura”. Viene chiamato in causa anche il prefetto, affinché assuma “ogni iniziativa in suo potere”.

© Riproduzione riservata