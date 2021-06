Incidente sulla Messina-Palermo: 27enne di S. Stefano trasportato in ospedale

Un pauroso incidente autonomo si è verificato questa mattina sull'autostrada A 20 nel senso Messina-Palermo. Il conducente di un'auto Audi Q3 Sportback, probabilmente per la forte velocità, dopo essere entrato in autostrada dai Castelli di Tusa per recarsi a Palermo, a circa un chilometro ha perso il controllo dell'auto battendo fortemente sul guardrail che sarebbe entrato nell'abitacolo.

I vigili del fuoco intervenuti hanno dovuto faticare abbastanza per estrarre il 27enne, un imprenditore stefanese titolare di un supermercato. Sul posto pronti gli operatori del 118 che, stabilizzato il politraumatizzato lo hanno trasportato all'ospedale di Cefalù per gli accertamenti e le cure del caso. Le operazioni di intervento sono state regolamentate dalla polizia di Buonfornello competente per territorio. Anche se l'auto risulta palesemente distrutta il conducente, miracolato, non sembra destare preoccupazione. Il ragazzo è stato trasportato a Villa Sofia a Palermo già in pre anestesia per l'intervento.

