Messina, spacciano a Fondo Lauritano: due pusher scovati dall’Arma

Si è rivelata fruttuosa una perquisizione domiciliare dei carabinieri in una casa di Fondo Lauritano. Trovata droga e arrestati il messinese Marco Amante, 27 anni, e lo srilankese Kroos Dimuti Sadaruwan, 24 anni. Nello specifico, i militari dell’Arma hanno sequestrato 14,4 grammi di marijuana custodita in un contenitore di plastica a forma di limone, su un mobile dietro la porta d’ingresso; 1,20 grammi di hascisc e 1,8 di marijuana, in una scatola dentro un astuccio, nella camera da letto; uno spinello confezionato, 2 bilancini di precisione intrisi di sostanza in polvere bianca, verosimilmente del tipo cocaina; 2 rotoli di carta stagnola; 7 ritagli di carta stagnola, un cucchiaino con residui verosimilmente di cocaina; un tirafustelli intriso verosimilmente di cocaina; un appunto manoscritto su un post-it di forma rettangolare e incollato mediante nastro adesivo trasparente su una parete, in cui era riportato un prezzario. E ancora: altri appunti con cifre e importi riferibili a terze persone e a quantitativi di stupefacente; un impianto di videosorveglianza con 8 telecamere. Il blitz è scattato sabato scorso, ad opera del personale della Compagnia Messina Centro.

