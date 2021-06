Messina, incivili colti in flagrante dalle fototrappole: multe da 600 euro

«Vale la pena rischiare di pagare una multa da 600 euro? Perché lo fate?». Sembra non riuscire a capacitarsi, il sindaco Cateno De Luca, anche se poi adombra un sospetto: «Qualcuno, forse, con questi comportamenti, vuole dimostrare che a Messina la raccolta differenziata è un fallimento? Ma è una guerra che vinciamo noi, non voi porci e sozzoni, ora dislocheremo in città altre 400 tra telecamere e fototrappole, non avete scampo, vi becchiamo».

È una guerra di civiltà, a tutela dei cittadini onesti. E, in effetti, le immagini che colgono in flagrante alcuni incivili – tranquilli pensionati, giovani in motorino, perfino ragazzini mandati in avanscoperta dai genitori... – sono eloquentissime. Il sindaco le “condisce” con i suoi commenti “sopra le righe”, ma chi può dargli torto in questi casi? «Guardate sto porco in motorino... Siamo in una via del centro città! Arriva, deposita i rifiuti presso i carrellati di una attività commerciale che si è ben attrezzata di telecamere perché non voleva più prendere multe per colpa degli str... che fanno questi gesti di alta civiltà. Ora lo becchiamo».

