Messina, furibonda lite tra via Cesare Battisti e I settembre: identificato responsabile

Furibonda lite nella notte tra le vie Cesare Battisti e I Settembre, vicino ad un locale della movida messinese. Una lite esplosa per futili motivi, che solo l'intervento delle forze dell'ordine - sul posto sono arrivati polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e municipale - è riuscito a sedare la situazione. Dal racconto dei testimoni emerge una situazione di violenza e panico, tra lanci di sedie e gente che scappava per non rimanere coinvolta. Identificato un soggetto, l'uomo è stato successivamente portato in caserma per gli accertamenti di rito.

