Messina, vertenza GICAP: ancora incertezze e nessuna notizia. Preoccupati i lavoratori

“Nonostante le rassicurazioni ricevute, pochi giorni fa, dal Tribunale di Messina in merito alla garanzia sul futuro occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, a tutt’oggi non abbiamo alcuna notizia circa l’evolversi della vertenza” dichiarano Giselda Campolo della Filcams Cgil Messina e Francesco Rubino della Uiltucs Messina.

“Avevamo appreso, da dichiarazioni di stampa, - continuano Campolo e Rubino - che i Commissari della procedura che si sta trattando presso il Tribunale di Messina, avrebbero incontrato le Organizzazioni Sindacali per esaminare tutte le garanzie contrattuali ed economiche per la continuazione del rapporto lavorativo degli oltre 400 dipendenti sui circa 29 punti vendita che insistono nella provincia di Messina, ma a tutt’oggi non solo non si è tenuto alcun incontro, in più non abbiamo notizia alcuna circa le decisioni che questo Tribunale sta ponendo in essere, lasciando nello sconforto i dipendenti che non sanno quale sarà il loro futuro.”

A ciò si aggiunge la richiesta della Like Sicilia, che formalmente dovrebbe gestire i punti vendita, a nostra conoscenza, sino al 18 giugno, di una ulteriore richiesta di Cassa Integrazione per tutti i dipendenti sino al 31 Luglio. “Non vorremmo ritrovarci all’improvviso ed inaspettatamente di fronte ad un fatto compiuto, dovendo accettare condizioni lesive dal punto di vista contrattuale ed economico pur di mantenere il posto di lavoro dei dipendenti, situazione che hanno dovuto subire già due anni fa per una richiesta di concordato che, dopo due anni, non è stato ancora definito. Per questi motivi rinnoviamo ulteriormente e con forza la necessità di un opportuno incontro con i Commissari della Procedura”.

