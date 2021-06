Messina, isola pedonale a Torre Faro tra modifiche e richieste

Ultimi ritocchi per l’isola pedonale di Torre Faro. L’Amministrazione ha deciso che i residenti che hanno un passo carrabile o un posteggio privato all’interno dell’area pedonale potranno utilizzare la loro auto anche nell’isola per raggiungere il parcheggio del mezzo. Inoltre in alcuni tratti delle strade limitrofe è stato introdotto il divieto di sosta da un lato della strada e l’obbligo dei 30 km/h come massima velocità. Quanto ai pass per i residenti proseguirà ancora nei prossimi giorni la verifica e la valutazione da parte del Dipartimento sulle effettive necessita. Due le fasce per carico scarico merci.

I consiglieri del M5S denunciano la totale mancanza di programmazione e chiedono interventi immediati per non pregiudicare il necessario processo di cambiamento: «La pedonalizzazione temporanea è esclusiva competenza della Giunta. Come si può progettare un’isola pedonale h24 senza tenere in considerazione le esigenze di residenti e commercianti?».

Le richieste, in sette punti. Tra questi: Predisporre con urgenza una procedura on-line che previa idonea dichiarazione di responsabilità rilasci il “pass” ai proprietari degli immobili ricadenti nell’area pedonalizzata; Al fine di non penalizzare l'organizzazione delle attività lavorative, consentire, senza limiti di orario, il transito dei vettori, dei titolari o incaricati delle attività commerciali, per la consegna di merci all’interno dell’area, sia a beneficio dei residenti/domiciliati, che dei commercianti, previa esibizione del “Documento di Trasporto”.

