Vaccini, ad Alcara Li Fusi in omaggio una bottiglietta di olio

Un vaccino e una bottiglietta di olio. E' l'iniziativa organizzata ad Alcara Li Fusi, dove domani, dalle 9.30, Coldiretti Messina, in collaborazione con l’Asp della città metropolitana, avvierà la vaccinazione a km zero in uno dei Comuni dei Nebrodi con il più basso numero di abitanti, circa 1.800. Un servizio offerto alla comunità per evitare spostamenti nei centri vaccinali più grandi.

La somministrazione sarà effettuata dall’unità mobile dell’Asp nei locali della guardia medica, in Via Ugo Foscolo, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Il piccolo centro rappresenta un vero e proprio gioiello nebroideo, ricco di storia, cultura agricola, artigianale, di tradizioni religiose come quelle dei doni agricoli per la festa del Santo Patrono a cui la Coldiretti contribuirà omaggiando tutti i vaccinati con una bottiglietta di olio “L’oro del Rogato”.

