Padre e figlio di Gaggi morti sulla Messina-Catania. La tragedia dopo la festa

Sull’antenna della loro automobile c’era ancora il nastro bianco, appeso perché per tutti era un giorno di festa, quello del matrimonio della zia. Una giornata felice che si è conclusa invece in modo tragico, con una famiglia distrutta per sempre a causa di un maledetto incidente, quando mancavano pochi chilometri a casa.

Un destino funesto, quello che ha travolto, nella tarda serata di mercoledì, una famiglia di Gaggi, in viaggio sull’autostrada A18 Messina-Catania di ritorno dal Catanese: la loro Volkswagen Polo, sulla quale viaggiavano in sei, giunta tra gli svincoli di Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos, in direzione Messina, è finita fuori strada e, a causa dell’incidente, hanno perso la vita l’uomo che si trovava al volante, Santo Previtera, 48 anni (nato a Piedimonte Etneo e residente a Gaggi dal 2009) e il figlio Fabio, di 14.

Per il bambino non c’è stato nulla da fare, in quanto è deceduto sul colpo, mentre l’uomo è stato condotto d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma è spirato poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Con loro in auto c’erano la moglie e mamma Concetta, 39 anni di Castiglione di Sicilia, e gli altri tre figli, una ragazzina di 13 anni e due bambini di 6 e 3 anni, rimasti feriti: la donna e i figli più grandi sono stati condotti all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina e sono fuori pericolo, mentre la situazione resta grave per il bimbo di 6 anni, ricoverato in Rianimazione al Cannizzaro.

