Messina, le nuove frontiere delle società sportive. Webinar sul laboratorio di diritto calcistico

Si è svolta dal 24 al 28 maggio la terza edizione del Laboratorio di Diritto Calcistico organizzato dal Prof. Francesco Rende, docente di diritto sportivo UniMe con la collaborazione del Coordinamento Siciliano dell’AIAS (guidato dall’avv. Claudio Parlagreco) e il patrocinio di Aiga Messina, AluMnime e UsAcli.

L’iniziativa, definita da alcuni illustri relatori un unicum nel panorama nazionale, è stata seguita da oltre 350 avvocati provenienti da tutta Italia oltre che da centinaia di studenti dell’Ateneo peloritano ed è stata trasmessa in diretta da Ius Law Web Radio totalizzando migliaia di visualizzazioni. A testimoniare l’importanza dell’evento la partecipazione dell’avv. Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute Spa, la società interamente partecipata dal MEF che gestisce la quasi totalità dei fondi pubblici stanziati per lo sport. Al centro dell’iniziativa il calcio declinato in tutti gli aspetti rilevanti per chi voglia fare della propria passione una vera e propria professione.

La struttura organizzativa delle società è sempre più complessa e Giovanni Manna (Dirigente Juventus) ha descritto il progetto, unico nel panorama nazionale, della Juventus U23, squadra militante in Lega pro con l’obiettivo di coniugare i risultati sportivi con la valorizzazione dei talenti mentre Stefano Braghin (Head Juventus Woman) ha descritto le peculiarità del calcio femminile oggi in crescente ascesa. Le società più organizzate, come ricordato da Marco Storari (Dirigente Juventus) e dall’avv. Aurelio Maiorana (vice coordinatore AIAS Sicilia) prevedono anche la figura del talent manager punto di riferimento per i giovani del vivaio seguiti meticolosamente in tutti gli aspetti che possono riflettersi sulla loro crescita professionale. Muta, conseguentemente anche il mestiere di giornalista sportivo con la progressiva dispersione, come ricordato dal dott. Stefano Bizzotto (giornalista Rai), di quella componente di umanità che da sempre lo contraddistingue.

Il giornalismo di oggi, ha sottolineato il prof. Francesco Pira (Delegato del Rettore alla comunicazione), non mira più a suscitare emozioni, quanto a generare impulsi dei tifosi per suscitarne le reazioni e deve sempre più interessarsi alle vicende economiche e giuridiche delle società (come ricordato dall’avv. Fabrizio Carbone nella sessione presieduta dal prof. Giuseppe Liotta). A dimostrarlo è anche il progetto della Super League che, come evidenziato dalla prof.ssa Laura Santoro e dagli avv.ti Pierfilippo Capello, Michele Colucci, Marco Lai e Mario Vigna, costituisce un difficile banco di prova per il giornalista come per il giurista ed evidenzia la necessità di rivedere il modello di business nel calcio. Tutte le società, anche medio-piccole, necessitano della consulenza di professionisti sempre più specializzati per gestire i contratti dei calciatori e delle calciatrici, come evidenziato dagli avv.ti Francesco Cerotto, Ida Linda Reitano e Antonio Torrisi, per la programmazione del settore marketing e delle sponsorizzazioni (ne hanno parlato i prof.ri Carlo Giannetto e Fabio Iudica e l’avv. Gianni Assirelli), per la gestione degli impianti sportivi divenuta di assoluta centralità nel modello di sviluppo delle società sportive (come rilevato dal prof. Carlo Vermiglio e gli avv.ti Alberto Fantini e Massimo Rizzo). Posizione di rilievo assume, naturalmente, anche l’agente sportivo (ne hanno parlato il prof. Tommaso Mauceri e l’avv. Guido Gallovich) nonché l’avvocato per il quale fondamentale è la conoscenza anche delle regole e dei principi processuali dell’ordinamento sportivo (trattati dal prof. Aniello Merone, dall’avv. Salvatore Civale e dai dott. Angelo De Zotti e Luca Scarpa). Il business deve, però, coniugarsi con il tema delle tutele (basti pensare al famosissimo caso di Lara Lugli) approfondito, con il coordinamento del Prof. Angelo Federico, dal dott. Damiano Lembo, dai prof.ri Giangabriele Agrifoglio e Angela Busacca, dagli avv.ti Jacopo Tognon, Barbara Agostinis, Priscilla Palombi e Gianmaria Daminato.

© Riproduzione riservata