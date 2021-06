Precipita dal viadotto sulla Palermo-Messina, oggi l'autopsia sul 36enne morto

La Procura di Barcellona indaga sulla dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Santi Castorina, 36 anni, di Catania. Nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, l'uomo stava viaggiando a bordo di una Land Rover, lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo, quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, sfondando le barriere di protezione, per poi precipitare da oltre 15 metri di altezza dal viadotto Saja Archi nella scarpata sottostante, al confine tra San Filippo del Mela e Pace del Mela.

L'automobile aveva un carrello agganciato che trasportava un mezzo nautico (una barca di colore bianco). Il 36enne è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 33enne, è rimasto gravemente ferito. Il giovane è ricoverato al Policlinico di Messina ma, da quanto emerge, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polstrada, i quali hanno avviato le verifiche del caso. La salma si trova nella sala mortuaria dell'ospedale di Milazzo e sarà sottoposta ad autopsia. Oggi pomeriggio, alle 16, sarà conferito l'incarico dalla Procura al medico legale Letterio Visalli e subito dopo verrà eseguito l'esame tecnico irripetibile.

