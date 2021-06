Le baracche e "il diritto alla casa nel Messinese", in un convegno le prospettive per la città

Il 17 giugno 2021 si terrà l’incontro dal titolo “Il Diritto alla casa nella realtà messinese. Il fenomeno delle baracche: genesi, problemi, prospettive”, organizzato dalla sezione di Messina dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani e dall’associazione forense “Siamo tutti parte”. L’incontro sarà un’occasione in cui giuristi, storici, e sociologi si confronteranno sulla situazione degli abitanti delle baracche messinesi anche alla luce dell’approvazione della legge n. 76 del 28 maggio 2021, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la quale all’art. 11-ter, contiene “Misure urgenti per le baraccopoli di Messina”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Messina, dall’Ordine degli ingegneri di Messina e dall’Ordine degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Messina. L’incontro di studi sarà suddiviso in due sessioni: una antimeridiana con inizio alle ore 9.30 e una pomeridiana con inizio alle ore 15.30. La prima sessione sarà introdotta e moderata dall’avvocato Alessia Fusco, professoressa a contratto di Diritto pubblico all’Università di Milano Statale. Nella sessione antimeridiana interverranno Marcello Saija, già professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche all’Università di Palermo, Alessandro Morelli, professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico all’Università di Messina, Elisa Ruozzi, professoressa associata di Diritto internazionale all’Università di Torino, Pier Paolo Zampieri, ricercatore di Sociologia dell’ambiente e del territorio all’Università di Messina, Francesco Pira, professore associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi all’Università di Messina.

Nella sessione pomeridiana, la tavola rotonda sarà moderata da Eleonora Urzì Mondo, esperta di marketing e comunicazione. Dialogheranno tra di loro: il presidente, avvocato, Anton Giulio Lana, l’avvocato Domenico Santoro, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina, Pino Falzea, presidente Ordine degli Architetti di Messina, l’avvocato Alessandra Calafiore, assessore alle politiche sociali del Comune di Messina, l’avvocati Giovanni Villari, Coordinatore responsabile della Sezione UFTDU Messina, l’avvocato Giovanni Scavello, componente direttivo della Sezione UFTDU Messina, l’avvocato Marcello Scurria, presidente di A.Ris.Me (Agenzia Risanamento Messina).

La partecipazione è in diretta streaming sulla piattaforma www.gestiolex.it, previa la registrazione di un proprio account al seguente link: https://gestiolex.it/wp-login.php?action=register.

