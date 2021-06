A20 Messina-Palermo: messa in sicurezza della bretella di Rometta

Al via questa mattina l’allestimento del cantiere sulla bretella autostradale di Rometta, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza predisposti dal Cas.

Per eseguire gli interventi di scarificazione e bitumazione, per due giorni, interdetto al transito il percorso tra casello e A20.

Nello specifico, dalle 9 di oggi sino alle 24 di mercoledì, chiuse le rampe di uscita dall’autostrada verso Rometta, sia per i veicoli provenienti da Messina che da Palermo. E ancora, dalle 9 di mercoledì sino alle 24 del 18 giugno, off-limits le rampe di entrata in autostrada, sia per i veicoli diretti verso Messina che verso Palermo.

