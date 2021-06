Messina: piace l'isola di Torre Faro, da domani al via i correttivi

Giorni di proteste da parte dei residenti, di polemiche, di giuste istanze sollevate, di botta e risposta tra gruppi politici e amministrazione, di ricerca di correttivi e di ripensamenti. Ma alla fine, chi decide di vivere un'isola pedonale, lo fa finalmente in una condizione di libertà dal traffico, dal caos, dall'inquinamento e dal pericolo. E ieri sera molti a Torre Faro hanno vissuto il loro sabato sera in questo clima di libertà e di serenità.

"Ho voluto verificare di persona - dice l'assessora Dafne Musolino - c’è stata un’atmosfera di grande relax, le persone si sono ritrovate nelle strade e in piazza più serene ed è stato bello vedere famiglie a passeggio con bambini che non si devono preoccupare di stare attenti a macchine e motorini. Dopo una giornata di messaggi di lamentele la piazza ci restituisce un’immagine che per me è confortante e conferma che la gente ha apprezzato la scelta, una scelta in linea con tutte le città europee, fermo restando i correttivi annunciati e che applicheremo da domani".

