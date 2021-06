Lo stadio "Scoglio" di Messina nel degrado, ancora in stand by la concessione

Arriva un momento in cui si deve avere il coraggio delle scelte. Sì, nel caso si è convinti. No, se si è certi del contrario. Restare nel guado non porta mai a nulla. La questione dello stadio “Franco Scoglio” è emblematica per tanti aspetti. Non sappiamo ancora quale sarà la decisione del dirigente comunale che svolge le funzioni di responsabile unico del procedimento. Non sappiamo se alla fine sarà la Giunta comunale a esitare o meno una delibera.

Siamo fermi, in questo momento, all’unico dato certo: la proposta di aggiudicazione alla società Fc Messina da parte della Commissione giudicatrice. Poi, sono subentrati altri elementi, con la richiesta di un parere avanzata dal Rup, con le criticità sollevate nel documento a firma del prof. Franco Vermiglio, con le risposte che Fc Messina ritiene di aver dato, nei tempi richiesti, in modo esauriente.

Un punto va ribadito e ulteriormente chiarito: è stato il Comune a bandire la gara, è stata la Commissione giudicatrice a proporne l’aggiudicazione all’unico concorrente, il cui progetto, comunque, ha avuto un punteggio abbastanza alto, altrimenti la stessa Commissione avrebbe potuto “bocciare” e la gara sarebbe andata deserta.

Questo non vuol dire che l’iter si è concluso e che l’Amministrazione non possa, alla fine, ritenere che non ci siano elementi tali da giustificare l’assegnazione di un impianto così importante, per la durata di 99 anni.

La cosa più triste, passata forse sotto silenzio, è che in questo momento lo stadio “Franco Scoglio” si presenta in condizioni indecorose, come attestato dalla Commissione di vigilanza presieduta dalla dottoressa Patrizia Russo e composta dall’ing. Claudio Di Biasi (Vigili del fuoco), dal dott. Franco Arena (Asp), dal commissario Enrico Adige (Polizia municipale) e dai tecnici comunali, gli ingegneri Vito Leotta e Orazio Scandura.

