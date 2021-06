Vertenza Gicap: Filcams Cgil e Uiltucs Messina chiedono un incontro al Tribunale

La Filcams Cgil di Messina e Uiltucs Messina esprimono soddisfazione per le recenti dichiarazioni del presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Messina G. Minutoli, in merito alla vertenza Gicap.

“Quanto appreso circa l’estrema attenzione posta dal Tribunale sulla garanzia del futuro occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori – dichiarano Giselda Campolo della Filcams Cgil e Francesco Rubino della Uiltucs Messina – rassicura gli oltre 400 dipendenti occupati presso i 29 punti vendita ad insegna Ils e Qui Conviene di Messina e Provincia.

Sapere che le esigenze di tutela del ceto creditorio saranno contemperate con quelle delle tutele occupazionali dei lavoratori e delle lavoratrici, dà sicurezze rispetto a una vicenda delicata che va avanti ormai da circa due anni, e lascia intravedere, finalmente, quel barlume di speranza per una soluzione definitiva.

Potrebbe essere una settimana decisiva per l’evolversi del futuro occupazionale di queste lavoratrici e lavoratori – continuano Campolo e Rubino – e in questo clima apprendiamo con ancora maggior favore la disponibilità del Tribunale a un confronto con le organizzazioni sindacali necessario per esaminare congiuntamente le criticità e le preoccupazioni esposte. In tal senso come Filcams Cgil e Uiltucs, daremo tutto il nostro contributo agli organi della procedura, affinché si possa arrivare a una soluzione definitiva che garantisca il pieno mantenimento dei diritti, della dignità del lavoro, dei livelli occupazionali ed economici di tutti i dipendenti”.

