Vaccini, giustizia e Atm: questa sera nuova puntata di Scirocco

Torna alle 20,30 su Rtp, Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi. Vaccini in primo piano nel primo step della trasmissione. Francesca Stornante farà tappa nella postazione dedicata ai clochard che l'assessorato ai Servizi sociali allestirà proprio oggi al palazzo Satellite del Comune.

Spazio anche al pianeta giustizia. Tra gli ospiti Pierantonio Zanettin, Capogruppo commissione giustizia di Forza Italia, neo presidente della commissione Parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi ed ex membro laico del CSM. Con lui gli avvocati Giovanni Villari e Luciana Intilisano dirigente del Codacons.

Poi il bilancio del primo anno di Atm con il presidente Pippo Campagna e con i sindacalisti Mariano Massaro e Michele Barresi.

Per la rubrica "messinesi nel mondo" Scirocco ospiterà Massimo Bucolo, che ha portato la pizza dentro a un distributore automatico attirando l'attenzione dei media di tutto il mondo.

