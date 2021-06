Sant'Agata, impiegato del cimitero molestava donna che andava a visitare i defunti. Arrestato per stalking

Un dipendente del Comune di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina, impiegato al cimitero, è stato arrestato e messo ai domiciliari per stalking e violenza sessuale. Dalle indagini dei poliziotti del Commissariato è emerso come l'uomo, 60 anni, ha preso di mira e molestato una donna, 50 anni. La malcapitata, ogni volta che si recava al cimitero per rendere omaggio ai parenti defunti, veniva avvicinata dal dipendente che, approfittando dei momenti in cui non vi erano altre persone, la molestava con frasi volgari, inseguendola durante tutto il percorso.

La donna è stata addirittura costretta a ridurre le visite o andare in momenti in cui il dipendente era assente dal turno. Le molestie e le insistenze dell’indagato sono arrivate al punto che, durante una delle visite al cimitero, la vittima veniva minacciava di morte. Inoltre, in un’altra circostanza, lo stalker la inseguiva e la bloccava in una zona isolata, palpeggiandola.

