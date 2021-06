Danneggiata l'auto di Gisella Campolo, la Cgil di Messina fa quadrato: "Attacco a tutti i lavoratori"

Un fatto grave e increscioso si è verificato nei confronti di una rappresentante sindacale. Nella serata di mercoledì 9 giugno davanti alla sede della Cgil di via Peculio Frumentario, ignoti hanno danneggiato, rompendo un vetro, l’autovettura di Giselda Campolo, segretaria generale della Filcams Cgil Messina. Tutta la Cgil messinese fa quadrato, “un attacco a un esponente del sindacato è un attacco a tutta la Cgil e a tutti i lavoratori” - dichiara Giovanni Mastroeni, segretario generale della Cgil Messina. Sull’accaduto è stata presentata denuncia e si attendono ulteriori sviluppi.

“Se è un atto intimidatorio – continua Mastroeni insieme a Campolo – non fermerà il sindacato. Proseguiremo a combattere al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori nel rivendicare diritti e legalità. Le recenti cronache raccontano sempre più spesso di episodi di illegalità in vari settori, soprattutto in quelli seguiti dalla Filcams come appalti e commercio, con lavoratrici e lavoratori esposti a ricatti e vessazioni. L’azione di tutela del sindacato è fondamentale ed è importante una maggiore sinergia con gli organi di vigilanza per contrastare l’illegalità nei luoghi di lavoro. La battaglia per la buona e regolare occupazione passa dal diritto alla legalità”.

