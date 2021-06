Messina, a Torre Faro oggi il via all’isola pedonale. Stop alle auto anche per i residenti

Il giorno della prima isola pedonale permanente a Torre Faro è arrivato. Da oggi un tratto di quasi un km della principale strada che attraversa il villaggio, verrà chiusa al traffico. Niente auto e motorini, no ai parcheggi nemmeno dei residenti. Spazio solo ai pedoni, alle bici e ai monopattini, oltre che ai mezzi di primo intervento. Un intervento che arriva dopo che il consiglio comunale ha approvato la proposta dell’Amministrazione. Rispetto all’anno scorso non un’isola in alcune fasce orarie ma per tutto il giorno per tutti i giorni fino al 15 settembre. L’altra novità importante emersa dai tavoli delle ultime frenetiche ore di riunioni operative è quella che riguarda il pagamento, per tutti, residenti compresi, del parcheggio di Torri Morandi. Ma su questo aspetto si attende l’ufficialità. Da domattina gli uomini del dipartimento Mobilità inizieranno la sistemazione della cartellonistica e poi il posizionamento delle chiusure dei varchi che conducono all’area pedonale. Nel frattempo la Polizia Municipale farà attività di informazione e assistenza alla popolazione perchè pian piano, soprattutto i residenti, possano adeguarsi alla novità che cambierà abitudini consolidate da decenni. Tutte le auto che si trovano all’interno del tracciato pedonale dovranno essere rimosse. Dunque solo nel corso della mattinata sarà realmente attiva l’isola pedonale. A quel punto nessun mezzo potrà più muoversi dentro i tre tratti chiusi al traffico.

