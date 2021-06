Fc Messina, il presidente Arena: "Abbiamo dato tutte le garanzie richieste"

Il presidente Rocco Arena e l’amministratore del Football Club, l’avvocato Carmelo Santoro, ritengono di aver dato tutte le risposte richieste dal responsabile unico del procedimento, a seguito delle criticità rilevate nella relazione dello studio del prof. Franco Vermiglio. Tutte le garanzie possibili, a testimonianza della serietà delle intenzioni e dell’investimento programmato, per fare del “Franco Scoglio”, il più suggestivo e innovativo impianto sportivo dell’intero Meridione. E non c’è garanzia più forte – dicono Arena e Santoro – dell’invito al primo cittadino, o a chi per lui, di far parte del collegio dei sindaci, senza potere di voto ma con la possibilità di controllare ogni atto, di vigilare su tutte le procedure e gli adempimenti da parte del gruppo che dovrebbe costruire il nuovo stadio.

Arena respinge al mittente quelle che definisce «insinuazioni» sulla credibilità e solidità della società: «Ho alle spalle una storia imprenditoriale di 25 anni – è il mantra ripetuto in questi giorni dal presidente –, ho rapporti internazionali, ho interessi nei più svariati settori e compartecipazioni con centinaia di società, si sono avvicinati al nostro progetto nomi importantissimi dell’imprenditoria italiana e mondiale, non ho bisogno di rispondere alle “bassezze” di chi forse non ha capito ancora chi è Rocco Arena».

