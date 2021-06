Atm Spa, dopo la “festa” a Messina tornano i venti di burrasca

Spenti i riflettori e abbassata la musica della “festa”, tornano i venti di burrasca in casa Atm. Si parla di assunzioni, ma non solo, perché lunedì prossimo si terrà un incontro in prefettura per evitare lo sciopero. Andiamo con ordine. Sono i segretari di Filt Cgil e UilTrasporti, Carmelo Garufi e Michele Barresi, a puntare il dito contro un bando per 15 nuove assunzioni con la qualifica di operaio in apprendistato. Il punto è che il contratto non sarebbe di autoferrotranvieri, ma il contratto nazionale Multiservizi. «Che i frutti del Salva Messina potessero essere avvelenati lo abbiamo detto già nel 2018 – attaccano Garufi e Barresi – e dopo aver festeggiato in pompa magna il primo anno di Società per Azioni , dimenticandosi dei numerosi lavoratori ancora in cassa integrazione, l'Atm spa scopre le carte e pubblica un bando» con le caratteristiche di cui sopra. «Si apre la temuta stagione del dumping contrattuale ? Temiamo di sì – continuano i sindacalisti –, perché introdurre all'interno dell'azienda trasporti un contratto diverso da quello nazionale autoferrotranvieri, con minori tutele e fortemente al ribasso sul profilo economico, non può che far suonare un campanello d'allarme. Ovviamente, impegnati nei recenti festeggiamenti , i vertici dell'Atm Spa hanno anche dimenticato di espletare il confronto sulla pianta organica dell’azienda, necessario per individuare eventuali carenze di personale, e persino si è omesso di informare il sindacato dell'avvio di selezioni per nuove assunzioni».

