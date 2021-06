Milazzo, i volontari ripuliscono la spiaggia “Tre Pietracce”

Cresce la sensibilità verso le tematiche ambientali in città. Su iniziativa dell’associazione culturale “Ganadora” e dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo si è svolta una giornata di bonifica della spiaggia “Tre Pietracce” all’interno dell’Amp.

Hanno aderito all’evento anche Marevivo Onlus, la Consulta giovanile Milazzo, Siso Project, Aism, Muma, Si resti arrinesci. Presente anche il sindaco della Città del Capo, Pippo Midili che ha ringraziato i volontari.

«E’ stata una giornata proficua – dice Gabriele Seminara, esponente del direttivo dell’associazione culturale Ganadora – con un’organizzazione capillare che ha portato alla raccolta di un ingente quantitativo di materiale da smaltire. Come associazione promotrice dell’evento ringraziamo i volontari e i gruppi che hanno aderito all’iniziativa. Siamo certi che seguiranno altre occasioni come questa, di attenzione e cura per il nostro territorio».

© Riproduzione riservata