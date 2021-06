Messina, tangenziale chiusa stasera dalle 23 alle 6 tra Camaro e Gazzi

Il programma di verifiche strutturali su viadotti e cavalcavia avviato da Autostrade siciliane oggi fa tappa in tangenziale a Messina. Sono infatti in programma nei prossimi giorni le prove di carico sui viadotti Bordonaro e Calorende, che ricadono nella parte cittadina dell’autostrada A20 Messina-Palermo. I due ponti saranno sottoposti nel corso di un paio di notti, da tecnici e consulenti scientifici, a elevatissimi carichi statici e dinamici e pertanto per la carreggiata autostradale in direzione Catania sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Messina Centro, con rientro in quello di Gazzi, dalle 23 di oggi alle 6 di domani mattina e dalle 23 di domani alle 4 del 10 giugno. «Abbiamo fatto verifiche esterne a decine di cavalcavia – ha detto il dg del C as Salvo Minaldi – e riteniamo che non ci siano pericoli. Laddove potesse esserci qualche dubbio, stiamo facendo prove di carico e indagini sui materiali secondo le linee ministeriali. Così sapremo la valutazione di sicurezza. Non vogliamo presentare al Mims controdeduzioni alle loro ispezioni ma reali valutazioni sulle condizioni delle nostre autostrade».

