Messina, da giovedì a Torre Faro via all’isola pedonale "full time"

Adesso è quasi tutto pronto. L’isola pedonale di Torre Faro scatterà giovedì, dopodomani. Questa volta non ci sono stati ritardi rispetto all’avvio dell’estate. Il borgo più amato, e frequentato dai messinesi avrà, per tempo, la sua viabilità... stagionale. L’Amministrazione che ha proposto e il Consiglio comunale chiamato ad emettere l’ultima parola, dopo alcune scaramucce il commissione, hanno trovato a fine maggio la quadra in Aula evitando che, come l’anno scorso, si dovesse attendere la settimana di Ferragosto per il via libera. E dire che quest’anno la mobilità nelle stradine del villaggio più vicino alla Calabria è molto più “estrema” di quelle viste negli scorsi anni, quando si mischiavano, le zone a traffico limitato, con i parcheggi a pagamento e con finestre di pedonalizzazione. Questa volta la gestione del traffico della zona è molto semplice. Ci sarà un’isola pedonale permanente per i tre mesi estivi. H24, di giorno come di notte, sette giorni su sette. Nessuno potrà attraversare la dorsale del borgo, nemmeno i residenti. Unica eccezione i mezzi di soccorso, e vedremo come.

