Lavori all'acquedotto Santissima, momentanea sospensione idrica a Messina

Programmati per domani, mercoledì 9 giugno, i lavori di innesto alla rete idrica di un nuovo insediamento produttivo nella zona sud della città che comporteranno dunque, a cura e spesa della ditta proprietaria, di spostare il tracciato dell'acquedotto Santissima di pochi metri, sempre all'interno del proprio lotto, con analoga tubazione in acciaio da 500 mm.

Per questo, di concerto con i tecnici di Amam si è convenuto di intervenire nella giornata di mercoledì, dalle ore 9.30 e per circa 8 ore, e si renderà necessario sospendere l'erogazione idrica per il tempo necessario a completare i lavori. Ad operazioni ultimate, il flusso d'acqua tornerà con immediatezza alla normale efficienza di erogazione.

Le zone interessate dai possibili disagi saranno: Santo Stefano Briga, Santo Stefano Medio, Santa Margherita, Galati Santa Lucia, Galati Sant'Anna, San Filippo Inferiore, San Filippo Casalotto, Santa Lucia Sopra Contesse, Gescal e Bordonaro Inferiore.

